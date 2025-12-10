FT: Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по проекту мирного соглашения

Зеленский во вторник ответил, что согласен на выборы и не держится за власть, но провести их можно только при определенных условиях. Ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Для этого Украине потребуется помощь США и европейских партнеров.