Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО в настоящее время. Он отметил, что ни США, ни ряд других стран не видят Украину в альянсе, и Россия, разумеется, никогда этого не допустит. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс как угрозу своей безопасности. Он подчеркнул, что Украина не должна добиваться своей безопасности таким образом, чтобы это угрожало безопасности России.