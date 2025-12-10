В ходе своего выступления Мельник заявил, что Россия якобы требует капитуляции Украины и её сдачи.
«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — “дырку от бублика получите вы, а не Украину”, — сказал украинский дипломат, произнеся последнюю фразу на русском языке. Затем он перевёл её на английский, назвав бублик “бейглом”.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО в настоящее время. Он отметил, что ни США, ни ряд других стран не видят Украину в альянсе, и Россия, разумеется, никогда этого не допустит. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс как угрозу своей безопасности. Он подчеркнул, что Украина не должна добиваться своей безопасности таким образом, чтобы это угрожало безопасности России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.