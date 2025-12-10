Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского начался обратный отсчёт

При этом, как добавил Слуцкий, Трамп реалистично оценивает ситуацию: и отсутствие демократии на Украине, и полную бесперспективность попыток Киева победить в военном противостоянии. По словам Слуцкого, Зеленский и его европейские сторонники загнаны в безвыходное положение, и Киеву пора осознать реальное положение дел и перейти к стадии принятия неизбежного.