Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского начался обратный отсчёт

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, политическая карьера Владимира Зеленского подходит к концу. Такую оценку депутат высказал после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы президента на Украине.

«Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому “дни” на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место “узурпатора” — говорит о необходимости проведения выборов на Украине… Кажется, у “дней” режима Зеленского пошёл обратный отсчёт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Слуцкого.

Политик отметил, что Зеленский на требования о выборах отвечает демонстративно. Однако в действительности до этого момента бывший комик демонстрировал приверженность к теракту и военным преступлениям против мирного населения.

При этом, как добавил Слуцкий, Трамп реалистично оценивает ситуацию: и отсутствие демократии на Украине, и полную бесперспективность попыток Киева победить в военном противостоянии. По словам Слуцкого, Зеленский и его европейские сторонники загнаны в безвыходное положение, и Киеву пора осознать реальное положение дел и перейти к стадии принятия неизбежного.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования Трамп не привёл. Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что «всегда готов». По его словам, Украина готова провести выборы в течение 60−90 дней, если Соединённые Штаты и страны Европы обеспечат безопасность этого мероприятия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
