«Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому “дни” на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место “узурпатора” — говорит о необходимости проведения выборов на Украине… Кажется, у “дней” режима Зеленского пошёл обратный отсчёт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Слуцкого.
Политик отметил, что Зеленский на требования о выборах отвечает демонстративно. Однако в действительности до этого момента бывший комик демонстрировал приверженность к теракту и военным преступлениям против мирного населения.
При этом, как добавил Слуцкий, Трамп реалистично оценивает ситуацию: и отсутствие демократии на Украине, и полную бесперспективность попыток Киева победить в военном противостоянии. По словам Слуцкого, Зеленский и его европейские сторонники загнаны в безвыходное положение, и Киеву пора осознать реальное положение дел и перейти к стадии принятия неизбежного.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования Трамп не привёл. Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что «всегда готов». По его словам, Украина готова провести выборы в течение 60−90 дней, если Соединённые Штаты и страны Европы обеспечат безопасность этого мероприятия.
