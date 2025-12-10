Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал свое любимое слово

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что его любимым словом является «пошлина».

Источник: Reuters

«Помните, когда я говорил “пошлина”? Моим любимым словом является “пошлина”, — сказал Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.

Он добавил, что пошлины приносят сотни миллиардов долларов в бюджет США, обеспечивают инвестиции в страну и помогают американским фермерам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше