Трамп назвал свое любимое слово

«Помните, когда я говорил “пошлина”? Моим любимым словом является “пошлина”, — сказал Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Он добавил, что пошлины приносят сотни миллиардов долларов в бюджет США, обеспечивают инвестиции в страну и помогают американским фермерам.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше