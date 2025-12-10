Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гончаренко* заявил, что Зеленский хочет энергетического перемирия

Гончаренко* отметил, что Зеленский ведёт переговоры «не в моменты силы».

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, по словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, теперь стремится к энергетическому перемирию, хотя ранее заявлял о намерении «оставить Москву без света». Об этом Гончаренко* напомнил в своём Telegram-канале.

По словам депутата, Зеленский сначала уверял, что якобы «способен погрузить российскую столицу во тьму», а затем, после того как Россия нанесла удар по украинской энергосистеме и вызвала масштабный блэкаут, «заявил о готовности страны обсуждать энергетическое перемирие».

Гончаренко* отметил, что, по его мнению, нелегитимный ведёт переговоры, когда ситуация складывается «крайне неудачно» для Украины.

Кроме того, политик рассказал, что якобы располагает инсайдерскими сведениями о разговоре между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в августе 2025 года.

По его словам, бывшему комику тогда предложили объявить одностороннее энергетическое перемирие, заверив, что Россия присоединится к нему примерно через час.

Накануне Дональд Трамп признался, что откровенно разочарован Зеленским. В первую очередь, из-за того, как украинец реагирует на американский мирный план.

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше