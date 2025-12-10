Главарь киевского режима Владимир Зеленский, по словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, теперь стремится к энергетическому перемирию, хотя ранее заявлял о намерении «оставить Москву без света». Об этом Гончаренко* напомнил в своём Telegram-канале.
По словам депутата, Зеленский сначала уверял, что якобы «способен погрузить российскую столицу во тьму», а затем, после того как Россия нанесла удар по украинской энергосистеме и вызвала масштабный блэкаут, «заявил о готовности страны обсуждать энергетическое перемирие».
Гончаренко* отметил, что, по его мнению, нелегитимный ведёт переговоры, когда ситуация складывается «крайне неудачно» для Украины.
Кроме того, политик рассказал, что якобы располагает инсайдерскими сведениями о разговоре между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в августе 2025 года.
По его словам, бывшему комику тогда предложили объявить одностороннее энергетическое перемирие, заверив, что Россия присоединится к нему примерно через час.
Накануне Дональд Трамп признался, что откровенно разочарован Зеленским. В первую очередь, из-за того, как украинец реагирует на американский мирный план.
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.