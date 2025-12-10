Германия возглавила список наиболее недружественных стран к России

Заметный рост показателей продемонстрировали страны, которые активизировали оказание военной помощи Украине и участие в учениях НАТО. Среди них Германия, Испания, Латвия и Швеция. Лидерство Берлина обусловлено ключевой ролью в финансировании Киева и стремлением канцлера Фридриха Мерца продемонстрировать себя как решительного защитника Европы. Рейтинг также указывает на раскол внутри Евросоюза: ряд стран, включая Польшу и Прибалтику, стабильно набирают от 65 до 85 баллов, в то время как Португалия, Ирландия и Греция набирают от 35 до 45 баллов. Смена лидеров в США и Чехии привела к тому, что эти страны опустились на шестое и седьмое места соответственно, что может говорить о влиянии личности лидера на курс государства.