«Они (европейские лидеры. — Прим. Life.ru) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — заявил дипломат.
Масленников выразил уверенность в том, что действия Европы не направлены на достижения мира на Украине.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не будет принуждать Украину к уступкам в ходе возможных переговоров по урегулированию. По её словам, без согласия европейской стороны ни один мирный план якобы не сможет быть реализован на практике. По словам Каллас, у ЕС есть собственные требования к процессу, включая условия, которые должны быть выполнены Россией. Любая мирная инициатива, не получившая одобрения со стороны европейцев или украинского руководства, по её оценке, обречена на провал.
