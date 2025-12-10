Илон Маск заявил, что нынешняя структура Еврокомиссии себя исчерпала и должна быть заменена органом, сформированным путем прямых выборов.
По его словам, глава Евросоюза также должен избираться гражданами напрямую, иначе система продолжит опираться на бюрократию, а не на демократию.
В своем сообщении в X* предприниматель подчеркнул, что действующая модель управления ЕС лишена подлинной народной легитимности, поскольку ключевые решения принимают назначенные должностные лица, а не представители, избранные гражданами объединения.
Ранее Маск заявил, что политики, представляющие Евросоюз, несут ответственность за разрушительные процессы, происходящие на европейском континенте.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.