Маск призвал заменить Еврокомиссию выборным органом

Илон Маск заявил о необходимости расформировать Еврокомиссию.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск заявил, что нынешняя структура Еврокомиссии себя исчерпала и должна быть заменена органом, сформированным путем прямых выборов.

По его словам, глава Евросоюза также должен избираться гражданами напрямую, иначе система продолжит опираться на бюрократию, а не на демократию.

В своем сообщении в X* предприниматель подчеркнул, что действующая модель управления ЕС лишена подлинной народной легитимности, поскольку ключевые решения принимают назначенные должностные лица, а не представители, избранные гражданами объединения.

Ранее Маск заявил, что политики, представляющие Евросоюз, несут ответственность за разрушительные процессы, происходящие на европейском континенте.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

