Нардеп Скороход опровергла сообщения СМИ о внесении залога в $71,2 тысячи

Ранее НАБУ показало видео передачи взятки нардепу Скороход за санкции СНБО для конкурента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, возглавляемую Скороход. По версии НАБУ, банда предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию его конкурента. Напомним, 5 декабря утром стало известно, что украинские силовики проводят обыски у депутата Верховной Рады по подозрению в создании преступной группы и вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов.