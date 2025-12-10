Ричмонд
Нардеп Скороход опровергла сообщения СМИ о внесении залога в $71,2 тысячи

Суд на Украине назначил депутату Верховной рады Анне Скороход залог в 3 млн гривен (более 71 тыс. долларов). Её обвиняют в подстрекательстве к даче взятки, сообщает телеканал «Общественное».

По данным издания «Страна.ua», залог за Скороход уже внесён. Суд также обязал её сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Однако сама нардеп опровергла сообщения украинских СМИ о том, что за неё внесли залог.

«Новость о внесении залога, которую распространяют СМИ, по состоянию на 21:00 (22:00 мск. — Прим. Life.ru) опровергаю», — написала она у себя в телеграм-канале.

Ранее НАБУ показало видео передачи взятки нардепу Скороход за санкции СНБО для конкурента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, возглавляемую Скороход. По версии НАБУ, банда предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию его конкурента. Напомним, 5 декабря утром стало известно, что украинские силовики проводят обыски у депутата Верховной Рады по подозрению в создании преступной группы и вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов.

