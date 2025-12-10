Трамп заявил о невероятной торговой сделке с Китаем

«Мы заключили невероятные сделки с Китаем», — сообщил он на выступлении в штате Пенсильвания.
Трамп уточнил, что Пекин покупает американскую продукцию на триллионы долларов, включая соевые бобы.
