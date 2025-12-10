Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о невероятной торговой сделке с Китаем

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. США смогли заключить невероятные соглашения с Китаем в торговле, заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Мы заключили невероятные сделки с Китаем», — сообщил он на выступлении в штате Пенсильвания.

Трамп уточнил, что Пекин покупает американскую продукцию на триллионы долларов, включая соевые бобы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше