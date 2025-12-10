Ричмонд
Трамп раскрыл свое любимое слово

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина».

Выступая перед сторонниками в Пенсильвании, он напомнил о своём частом использовании этого термина и пояснил его экономическое значение.

По словам Трампа, ввозные пошлины приносят в бюджет США сотни миллиардов долларов, обеспечивают инвестиции в национальную экономику и напрямую поддерживают американских фермеров.

Ранее сообщалось, что США поставили Турции жесткое условие для получения истребителей F-35.

