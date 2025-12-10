Трамп раскрыл свое любимое слово

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина».
Выступая перед сторонниками в Пенсильвании, он напомнил о своём частом использовании этого термина и пояснил его экономическое значение.
По словам Трампа, ввозные пошлины приносят в бюджет США сотни миллиардов долларов, обеспечивают инвестиции в национальную экономику и напрямую поддерживают американских фермеров.
Ранее сообщалось, что США поставили Турции жесткое условие для получения истребителей F-35.
