Госдума приняла в первом чтении проект об обязательном наличии крестов на гербе РФ

Российская Госдума одобрила в первом чтении проект об обязательном изображении четырёх православных крестов на государственном гербе РФ. Речь идёт об изображении крестов на малых и большой коронах, а также на державе.
«Малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», — сказано в документе.
По этому поводу спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что символы государственности не должны искажаться, но должны нести изначально заложенный в них смысл. Это соответствует интересам российского общества, подчеркнул председатель ГД.
Володин напомнил, что летом 2025 года депутаты уже принимали закон, запрещающий воспроизведение официальных геральдических знаков без символов. Тем не менее обращения граждан о случаях использования изображений государственного герба, на которых отсутствуют кресты, или они заменены другими элементами, продолжают поступать.
«Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения», — сказал ранее Володин.
Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александр Сидякин назвал возвращение православной символики на изображение российского герба восстановлением исторической справедливости.
Напомним, самый ранний оттиск государственного герба России был найден на печати царя Ивана III 1497-го года. Впервые на ней появился всадник с копьем и двуглавый орел. Так что главному государственному символу не меньше 528 лет. Почему российский триколор мог быть чёрно-жёлто-белым, и какое отношение к главному геральдическому символу имеет единорог, читайте здесь на KP.RU.
Также напомним, что изображение двуглавого орла привезла в Москву византийка Софья Палеолог в конце XV века. Племянница византийского императора Константина вышла замуж за московского князя Ивана III.
Как двуглавый орел снова стал гербом России в 1993 году, рассказываем здесь на KP.RU.