Трамп поставил посетителя туалета в самолете в неловкое положение. Видео

Во время пресс-подхода на борту правительственного самолета Air Force One президента США Дональда Трампа ударили в плечо дверью туалета. Некто попытался выйти из уборной в салон, однако, услышав голос американского лидера, решил не прерывать его общение с журналистами и остался в туалете. Неловкий случай попал на видеозаписи иностранных СМИ.