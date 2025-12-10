Трамп поставил посетителя туалета в самолете в неловкое положение. Видео

Инцидент произошел во время пресс-подхода на президентском самолете.
Во время пресс-подхода на борту правительственного самолета Air Force One президента США Дональда Трампа ударили в плечо дверью туалета. Некто попытался выйти из уборной в салон, однако, услышав голос американского лидера, решил не прерывать его общение с журналистами и остался в туалете. Неловкий случай попал на видеозаписи иностранных СМИ.
«Привет, там кто-то есть? Давай выходи», — поинтересовался президент Трамп после удара в плечо дверью, видео предоставил Fox News.
После инцидента Трамп продолжил общаться с журналистами. Пресс-подход продлился недолго: самолет вошел в зону турбулентности и президент США предложил всем занять свои места и удалился.