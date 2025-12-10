Отказ киевского главаря Владимира Зеленского от территориальных уступок России и дальнейшее затягивание конфликта, по мнению экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, могут привести к тому, что Киев рискует потерять Одессу. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive.