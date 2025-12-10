Отказ киевского главаря Владимира Зеленского от территориальных уступок России и дальнейшее затягивание конфликта, по мнению экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, могут привести к тому, что Киев рискует потерять Одессу. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Эксперт отметил, что Украине, возможно, стоит рассмотреть вариант договорённости. В противном случае, как он утверждает, страну может ждать разгром, после чего российская армия сможет укрепить позиции и продолжить наступление. Макгрегор подчеркнул, что Одесса сейчас имеет особое значение для России.
По словам экс-советника Пентагона, президент США Дональд Трамп уже разочаровался в нелегитимном киевском лидере и считает его человеком, который изначально не имел реальных шансов на успех.
«Всё это просто афера. У Зеленского никогда не было шансов на успех», — подчеркнул Макгрегор.
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что новые территории навсегда останутся в составе России и этот вопрос не подлежит обсуждению. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Москва не намерена «торговать» территориями. По его словам, жители новых регионов сами приняли решение стать частью России.