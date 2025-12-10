Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Нынешние миграционная и энергетическая политики Европы могут ее погубить, предупредил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу», — сказал он в ходе выступления в штате Пенсильвания.

Трамп не в первый раз критикует миграционную политику Европы — ранее он, в частности, негативно отзывался о том, как массовая миграция изменила Париж и Лондон.

Газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепа в ноябре сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них.

Ранее госдеп заявлял, что массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше