Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика

«Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу», — сказал он в ходе выступления в штате Пенсильвания.
Трамп не в первый раз критикует миграционную политику Европы — ранее он, в частности, негативно отзывался о том, как массовая миграция изменила Париж и Лондон.
Газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепа в ноябре сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них.
Ранее госдеп заявлял, что массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США.