В Раде в ответ на идею Зеленского о перемирии напомнили о «блэкауте в Москве»

Ранее Зеленский сообщил о готовности Украины заключить энергетическое перемирие при условии согласия со стороны России. Как подчеркнул бывший комик, данная инициатива имеет чрезвычайную важность для украинцев. Он пояснил, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской энергетике якобы являются ответом на системные удары России по украинской энергоинфраструктуре. При этом Зеленский заявил, что Киев поддержит идею энергетического перемирия, если российская сторона также проявит к ней готовность.