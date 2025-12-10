Антона Харина избрали главой Верхнебуреинского района

Накануне Собрание депутатов Верхнебуреинского района единогласно избрало главу муниципалитета. Им стал Антон Сергеевич Харин. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в MАХ (6+).
«Благодарю за поддержку выдвинутой мною кандидатуры. Новый глава района уже временно исполнял эти полномочия, депутатский корпус и местные жители успели увидеть, как он работает», — написал Дмитрий Демешин.
Кандидатуру Антона Харина на рассмотрение представил Сергей Дмитриев, зам. главы администрации губернатора и правительства Хабаровского края.
В ходе открытого голосования, 11 из 11 присутствующих депутатов отдали свой голос «ЗА» Антона Харина.
Слова напутствия и поздравления от Собрания депутатов и символический подарок на память — защитная строительная каска с надписью фамилия, имя, отечество и должность ее владельца, как символ старта серьезных преобразований нашего муниципального образования.
Решение Собрания депутатов вступает в силу 10 декабря.
Антон Харин родился в Советской Гавани, ему 45 лет. Начинал трудовой путь юристом муниципального предприятия, благодаря своим компетенциям вырос до первого заместителя главы администрации Хабаровского района, в 2024 году исполнял полномочия главы.