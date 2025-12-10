У России никогда не было стремлений вторгаться в европейские страны, что доказывает её история, заявила бывший президент Аргентины Кристина Киршнер.
Она упомянула о беспочвенных обвинениях, которые Европа пытается выдвигать против РФ и российского лидера Владимира Путина.
«Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что “Путин хочет дойти до Лиссабона”, не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории) в ответ на невыполнение Минских соглашений по отделившимся Донецкой и Луганской областям и на продвижение НАТО к российской границе на фоне запроса Украины о присоединении к (этой) международной коалиции», — подчеркнула бывший президент в предисловии к книге «Запрещённая и мятежная».
Указанный труд посвящён аргентинской истории. Кроме того, Киршнер обратила внимание на вторжение в Россию наполеоновской армии и нападении на Советский Союз нацистской Германии.
«Понимание истории приводит к важному выводу: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, исторически было наоборот, и поэтому никого не должна бы удивлять реакция России на продвижение НАТО к её границам», — уточнила политик.
Напомним, в начале сентября Владимир Путин отметил, что Россия никогда не собиралась и не планирует нападать на Европу, что понимает любой здравомыслящий человек. Глава государства также назвал провокацией нагнетание соответствующей истерии со стороны европейских государств. Путин добавил, что на Украине Россия защищает свои национальные интересы.