Экс-президент Аргентины Киршнер: РФ никогда не хотела вторгаться в Европу

«Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что “Путин хочет дойти до Лиссабона”, не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории) в ответ на невыполнение Минских соглашений по отделившимся Донецкой и Луганской областям и на продвижение НАТО к российской границе на фоне запроса Украины о присоединении к (этой) международной коалиции», — подчеркнула бывший президент в предисловии к книге «Запрещённая и мятежная».