Маск заявил, что не хотел бы снова заниматься работой DOGE

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не хотел бы снова заниматься департаментом государственной эффективности США (DOGE), если бы была такая возможность, несмотря на хорошие результаты работы.

Источник: Reuters

В интервью Кэти Миллер Маск отвечал на вопросы по поводу работы департамента. Предприниматель подчеркнул, что в целом ведомство выполнило свои задачи и «остановило финансирование» проектов, на которые не было смысла выделять средства. Бизнесмен также ответил на вопрос, хотел бы он снова заниматься работой департамента, как это уже было в начале года.

«Нет, не думаю… Вместо того, чтобы заниматься DOGE, я бы занялся моими компаниями, и они (американцы — ред.) не сжигали бы машины Tesla», — заявил Маск, напомнив о случаях поджогов автомобилей ранее в этом году. Видео интервью выложено в соцсети X Миллер.

Предприниматель подчеркнул, что «многим пожертвовал» для того, чтобы вести работу департамента.

Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил «шокирующие» расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

