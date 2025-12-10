Маск заявил, что не хотел бы снова заниматься работой DOGE

В интервью Кэти Миллер Маск отвечал на вопросы по поводу работы департамента. Предприниматель подчеркнул, что в целом ведомство выполнило свои задачи и «остановило финансирование» проектов, на которые не было смысла выделять средства. Бизнесмен также ответил на вопрос, хотел бы он снова заниматься работой департамента, как это уже было в начале года.