Дмитрук: у Зеленского нет шансов победить на выборах на Украине

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский утратил даже гипотетические шансы на успех в будущей президентской кампании. По его словам, общественное доверие к действующему главе государства фактически исчерпано, а рейтинг стремительно падает.
Политик подчеркнул, что украинское общество больше не воспринимает Зеленского как лидера, способного возглавлять страну. В связи с этим, считает Дмитрук, следует признать: в обозримом будущем Зеленский не сможет занимать значимые должности в государственном управлении.
Дмитрук добавил, что период военного времени полностью обнажил недостатки действующей власти и лично Зеленского, окончательно подорвав его позиции на политической арене.
Ранее Зеленский заявил о готовности к внесению изменений в законодательство после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине.