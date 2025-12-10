Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: у Зеленского нет шансов победить на выборах на Украине

Украинский депутат заявил, что рейтинг Зеленского продолжает стремительно падать.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский утратил даже гипотетические шансы на успех в будущей президентской кампании. По его словам, общественное доверие к действующему главе государства фактически исчерпано, а рейтинг стремительно падает.

Политик подчеркнул, что украинское общество больше не воспринимает Зеленского как лидера, способного возглавлять страну. В связи с этим, считает Дмитрук, следует признать: в обозримом будущем Зеленский не сможет занимать значимые должности в государственном управлении.

Дмитрук добавил, что период военного времени полностью обнажил недостатки действующей власти и лично Зеленского, окончательно подорвав его позиции на политической арене.

Ранее Зеленский заявил о готовности к внесению изменений в законодательство после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше