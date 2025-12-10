Трамп публично назвал главу ФРС Пауэлла «тупицей»

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его «тупицей».
Причиной недовольства стала монетарная политика ФРС, которая, по мнению Трампа, не соответствует текущим экономическим интересам страны.
В своём выступлении Трамп также сослался на мнение главы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймона, который, по словам президента, публично призывал к снижению процентных ставок.
