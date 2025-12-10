Захарова ответила Хельсинки, напомнив о военных акциях Финляндии против РФ

Она привела историческую справку: первые финские отряды вошли в Россию в марте 1918 года, формальное объявление войны последовало лишь в мае. После Тартуского договора 1920 года Финляндия вновь начала боевые действия в октябре 1921-го. По данным МИД, финские подразделения проводили диверсии, уничтожали инфраструктуру и запасы продовольствия, атаковали части Красной армии и расправлялись с лояльными Москве местными жителями. Конфликт завершился подписанием соглашения о признании границ в марте 1922 года.