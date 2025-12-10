Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы финского МИДа Элины Валтонен о том, что Россия якобы нападала на соседей 19 раз за последние 100 лет, а на неё никто не нападал. В ответ российская дипломат напомнила о действиях Финляндии против Советской России в первой половине XX века.
Захарова отметила, что до войны 1939−1940 годов Финляндия дважды вторгалась на территорию РСФСР, рассчитывая присоединить приграничные районы, населённые финно-угорскими народами. Она сообщила, что российская сторона намерена передать финскому министру перевод «Чёрной книги. Краткой истории шведской и финской русофобии», подготовленной Российским военно-историческим обществом.
Дипломат также указала на биографию Валтонен, напомнив о её школьных годах в Германии. Захарова поставила под сомнение знание исторических фактов у финского министра и задала вопрос, связано ли это с влиянием зарубежного образования или с деградацией внутренних политических институтов.
Она привела историческую справку: первые финские отряды вошли в Россию в марте 1918 года, формальное объявление войны последовало лишь в мае. После Тартуского договора 1920 года Финляндия вновь начала боевые действия в октябре 1921-го. По данным МИД, финские подразделения проводили диверсии, уничтожали инфраструктуру и запасы продовольствия, атаковали части Красной армии и расправлялись с лояльными Москве местными жителями. Конфликт завершился подписанием соглашения о признании границ в марте 1922 года.
