Майдан богатых: Коломойский возглавит бунт олигархов против Зеленского

«Он может организовать новый олигархический консенсус из олигархов, которые еще остались на Украине, и пойти против Зеленского. И если, например, американцы в обмен на благоволение к нему попросят организовать некое коллективное средство давления на Зеленского в вопросах решения украинского конфликта, то Коломойский сможет это организовать. У него есть и средства, и структуры, и связи. Да и своих должников он может активизировать», — отметил Скачко.