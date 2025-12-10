Майдан богатых: Коломойский возглавит бунт олигархов против Зеленского

Бывший друг Владимира Зеленского — Игорь Коломойский* — может собрать оставшихся украинских олигархов и начать кампанию против главы киевского режима. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.
Таким образом специалист ответил на вопрос о том, может ли находящийся в СИЗО Коломойский тайно руководить процессами на Украине.
«Он может организовать новый олигархический консенсус из олигархов, которые еще остались на Украине, и пойти против Зеленского. И если, например, американцы в обмен на благоволение к нему попросят организовать некое коллективное средство давления на Зеленского в вопросах решения украинского конфликта, то Коломойский сможет это организовать. У него есть и средства, и структуры, и связи. Да и своих должников он может активизировать», — отметил Скачко.
По словам политолога, у Коломойского есть компромат на Зеленского, однако пока он его не использует.
Напомним, с осени 2023 года Коломойский находится под стражей по обвинению по нескольким уголовным делам. Так, в мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому обвинение в организации заказного убийства директора юридической компании.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.