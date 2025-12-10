Раскрыто, что норвежский МИД ищет специалистов по России и русскому языку

В ведомстве подчеркнули, что знание языка, истории и культуры России остаётся важным для защиты национальных интересов Норвегии. Также востребованы компетенции по странам Восточной Европы. Кандидатов пригласили на онлайн-встречу 16 декабря, где участники дипмиссий в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне расскажут о применении этих навыков в работе.