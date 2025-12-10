Раскрыто, что норвежский МИД ищет специалистов по России и русскому языку

Норвежское внешнеполитическое ведомство объявило набор сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российском обществе. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.
В ведомстве подчеркнули, что знание языка, истории и культуры России остаётся важным для защиты национальных интересов Норвегии. Также востребованы компетенции по странам Восточной Европы. Кандидатов пригласили на онлайн-встречу 16 декабря, где участники дипмиссий в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне расскажут о применении этих навыков в работе.
Для специалистов, ориентированных на другие регионы, МИД организует отдельное мероприятие.
Ранее глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде заявлял, что мир на Украине должен быть долгосрочным и не сводиться к договорённостям формата «новой Ялты». Он подчёркивал необходимость поддерживать Украину на финальных этапах боевых действий и укреплять европейскую архитектуру безопасности.
Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.