Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что норвежский МИД ищет специалистов по России и русскому языку

Норвежское внешнеполитическое ведомство объявило набор сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российском обществе.

Норвежское внешнеполитическое ведомство объявило набор сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российском обществе. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

В ведомстве подчеркнули, что знание языка, истории и культуры России остаётся важным для защиты национальных интересов Норвегии. Также востребованы компетенции по странам Восточной Европы. Кандидатов пригласили на онлайн-встречу 16 декабря, где участники дипмиссий в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне расскажут о применении этих навыков в работе.

Для специалистов, ориентированных на другие регионы, МИД организует отдельное мероприятие.

Ранее глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде заявлял, что мир на Украине должен быть долгосрочным и не сводиться к договорённостям формата «новой Ялты». Он подчёркивал необходимость поддерживать Украину на финальных этапах боевых действий и укреплять европейскую архитектуру безопасности.

Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.