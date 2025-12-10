Российские бизнесмены потребовали от ЕС 53 млрд евро за арест активов

Франция также начала защищать российские замороженные активы от репарационного кредита для Украины. Оказалось, неожиданный защитник активов РФ не желает, чтобы разглашались данные вкладчиков. Средства находятся в частных банках, Франция их удерживает и не хочет передавать их Украине, ссылаясь на конфиденциальность вопроса.