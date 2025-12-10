Российские бизнесмены потребовали от ЕС 53 млрд евро за арест активов

Российские предприниматели подали 28 исков против Евросоюза и ряда стран-членов европейского объединения. Истцы намерены оспорить западные санкции, а также последовавшую за ними заморозку активов.
Речь идёт об общей сумме как минимум в 53 млрд долларов, информирует бельгийское издание Le Soir. Напомним, больше всего российских активов заморожено именно в Бельгии.
Сообщается, что большинство исков (24 из 28) инициированы по международной процедуре урегулирования споров между инвестором и государством (ISDS). Это механизм, позволяющий истребовать компенсацию в случае экспроприации или национализации активов.
Автор публикации высказывает мнение, что российские инвесторы «имеют значительные шансы добиться компенсаций».
Напомним, Евросоюз намерен обнародовать решение о конфискации активов РФ в течение двух недель.
Почему изъятие российских активов кончится для ЕС печально и может повлечь за собой крах европейской экономики, читайте здесь на KP.RU.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации российских активов серьёзные последствия коснутся не только стран, в которых будут предприняты подобные действия, но также юридических и физических лиц.
Тем временем Япония дала понять Евросоюзу, что не может использовать замороженные на её территории российские активы на сумму около 30 миллиардов долларов для предоставления кредита Украине.
Франция также начала защищать российские замороженные активы от репарационного кредита для Украины. Оказалось, неожиданный защитник активов РФ не желает, чтобы разглашались данные вкладчиков. Средства находятся в частных банках, Франция их удерживает и не хочет передавать их Украине, ссылаясь на конфиденциальность вопроса.
Почему Бельгия резко поменяла мнение о российских активах и выступила против Брюсселя в вопросах их передачи, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что российские активы, замороженные в странах Евросоюза, могут оказаться заблокированными навсегда благодаря положению в договорах ЕС, позволяющему действовать без принципа единогласия.