Крики матом и угрозы ареста: Трамп сорвал злость на Зеленском

Президент США Дональд Трамп не скрывает своего недовольства Владимиром Зеленским в части его позиции в отношении американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал aif.ru, какие меры готов предпринять американский лидер, чтобы заставить главу киевского режима согласиться со всеми пунктами договора, и в первую очередь с теми, в которых идет речь о территориальных уступках.
Аналитики уверены, Трамп будет только усиливать давление на Киев, причём предложения Вашингтона Украине уже ухудшились после встречи Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Трамп опубликует на Зеленского компромат.
«Мы видим, что НАБУ (ред. — Национальное антикоррупционное бюро Украины, в котором на постоянной основе работают офицеры ФБР) в последнее время приостановило публикацию материалов, касающихся расследования коррупции по окружению Зеленского и по самому Зеленскому. По-видимому, были некие договоренности о том, что пока идут мирные переговоры, данные расследования публиковаться не будут», — отметил Царев.
При этом, с учетом сегодняшних заявлений и публикаций западной прессы о том, что глава киевского режима фактически отказался идти на уступки по одному из ключевых вопросов — отводу ВСУ с территории ДНР, Трамп, отметил эксперт, может дать команду обнародовать материалы расследования «коррупционных схем» Киева.
«С учетом сегодняшних заявлений и того варианта мирного плана, который, судя по всему, Украина, как анонсировал Рейтерс, отправляет в США, можно предположить, что этот документ перечеркивает предложения Трампа и категорически не будет принят Россией. В связи с этим, вероятно, с целью нарастить давление на Зеленского, в Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ. Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена», — сказал Царев.
Трамп подводит Зеленского к аресту.
Эксперт также акцентировал, если информация о коррупции с участием Зеленского будет обнародована, то, по логике, главу киевского режима вскоре должны арестовать.
«На Украине есть антикоррупционные органы. И если данные о коррупции станут достоянием общественности, Зеленскому НАБУ должно выписать подозрение. Дальше подключается антикоррупционная прокуратура, которая подает дело в антикоррупционный суд. Там рассмотрят решение Конституционного суда, которое было при Порошенко*, о том, что срок Зеленского не продляется и ограничен его каденцией, и примут решение о его аресте. Но для этого, конечно, надо иметь характер, мужество и желание в стране навести порядок. Не должно быть коррупции, не должен президент воровать деньги», — сказал Царев.
Трамп готов пойти на крайние меры.
На вопрос aif.ru, какие еще инструменты, кроме НАБУ, более радикальные, может использовать Трамп, чтобы заставить главу киевского режима исполнить требования Вашингтона, Царев назвал имя Дэниела Дрисколла, министра армии США.
«Разве что Трамп пошлет Дрисколла в Киев. Он в прошлый разговаривал с Зеленским, используя нецензурные выражения. В этот раз может ему тумаков надавать… Не знаю, что еще президент США придумает. Кроме публикации информации о коррупции Зеленского и давления на него со стороны НАБУ, других инструментов сейчас не вижу», — сказал Царев.
Между тем, Трамп начал давить на главу киевского режима в публичном поле. Ряд резких и нелицеприятный заявлений прозвучали в ходе его интервью изданию Politico.
В частности, американский лидер четко и прямо обозначил, что «пришло время провести на Украине президентские выборы, отметив, что для этого сейчас самый подходящий период».
Трамп также отметил: «на сегодняшний день ситуация на Украине является самой неотложной проблемой в Европе».
Самого Зеленского президент США назвал торгашом, сравнив его с американским шоуменом и организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом.
«Зеленский смог убедить жуликоватого Джо Байдена выделить Украине 350 млрд долларов, — пояснил Трамп. — А результатом конфликта стало то, что Украина потеряла 25% территории».
*внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.