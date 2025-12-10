Крики матом и угрозы ареста: Трамп сорвал злость на Зеленском

«На Украине есть антикоррупционные органы. И если данные о коррупции станут достоянием общественности, Зеленскому НАБУ должно выписать подозрение. Дальше подключается антикоррупционная прокуратура, которая подает дело в антикоррупционный суд. Там рассмотрят решение Конституционного суда, которое было при Порошенко*, о том, что срок Зеленского не продляется и ограничен его каденцией, и примут решение о его аресте. Но для этого, конечно, надо иметь характер, мужество и желание в стране навести порядок. Не должно быть коррупции, не должен президент воровать деньги», — сказал Царев.