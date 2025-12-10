Трамп неожиданно предупредил Европу о серьёзных рисках из-за двух вещей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может столкнуться с разрушительными последствиями собственной миграционной и энергетической политики. Об этом он сказал во время выступления в Пенсильвании.
По словам Трампа, европейским лидерам «следует быть осторожнее», поскольку именно эти направления способны подорвать устойчивость континента. Он не впервые критикует действия ЕС: ранее политик высказывался о влиянии массовой миграции на Париж и Лондон, утверждая, что города сильно изменились после притока приезжих.
Американская пресса сообщала, что Госдепартамент США взял курс на ограничение миграционных потоков в западные страны. В ноябре New York Times, ссылаясь на внутренние документы ведомства, писала о поручении госсекретаря Марко Рубио дипломатам оказывать давление на союзников с целью ужесточения миграционной политики.
Госдеп ранее также заявлял, что массовая миграция представляет угрозу для западной цивилизации и способна дестабилизировать ключевых партнёров Вашингтона.
