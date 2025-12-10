Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно предупредил Европу о серьёзных рисках из-за двух вещей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может столкнуться с разрушительными последствиями собственной миграционной и энергетической политики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может столкнуться с разрушительными последствиями собственной миграционной и энергетической политики. Об этом он сказал во время выступления в Пенсильвании.

По словам Трампа, европейским лидерам «следует быть осторожнее», поскольку именно эти направления способны подорвать устойчивость континента. Он не впервые критикует действия ЕС: ранее политик высказывался о влиянии массовой миграции на Париж и Лондон, утверждая, что города сильно изменились после притока приезжих.

Американская пресса сообщала, что Госдепартамент США взял курс на ограничение миграционных потоков в западные страны. В ноябре New York Times, ссылаясь на внутренние документы ведомства, писала о поручении госсекретаря Марко Рубио дипломатам оказывать давление на союзников с целью ужесточения миграционной политики.

Госдеп ранее также заявлял, что массовая миграция представляет угрозу для западной цивилизации и способна дестабилизировать ключевых партнёров Вашингтона.

Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше