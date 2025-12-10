Трамп назвал своё любимое слово

«Помните, когда я говорил “пошлина”? Моим любимым словом является “пошлина”, — отметил президент Соединённых Штатов.
Трамп добавил, что пошлины оказывают положительное воздействие на экономику США, принося сотни миллиардов долларов в федеральный бюджет, обеспечивая инвестиции в страну и помогая сельскому хозяйству.
Ранее сообщалось, что снижение пошлин было достигнуто после положительной реакции администрации президента США Дональда Трампа на подарки от швейцарской делегации. Когда переговоры между лидерами США и Швейцарии зашли в тупик, швейцарская сторона сменила тактику. Зная о симпатии республиканца к титанам промышленности, они направили в Белый дом делегацию бизнес-лидеров. Их подарок сумел превзойти даже предыдущий фаворит американского лидера — презент от Apple.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.