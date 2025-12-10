Ричмонд
Трамп назвал своё любимое слово

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в штате Пенсильвания рассказал о своём любимом слове. Республиканец признался, что речь идёт о слове «пошлина».

Источник: Life.ru

«Помните, когда я говорил “пошлина”? Моим любимым словом является “пошлина”, — отметил президент Соединённых Штатов.

Трамп добавил, что пошлины оказывают положительное воздействие на экономику США, принося сотни миллиардов долларов в федеральный бюджет, обеспечивая инвестиции в страну и помогая сельскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что снижение пошлин было достигнуто после положительной реакции администрации президента США Дональда Трампа на подарки от швейцарской делегации. Когда переговоры между лидерами США и Швейцарии зашли в тупик, швейцарская сторона сменила тактику. Зная о симпатии республиканца к титанам промышленности, они направили в Белый дом делегацию бизнес-лидеров. Их подарок сумел превзойти даже предыдущий фаворит американского лидера — презент от Apple.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

