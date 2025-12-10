Ричмонд
Трамп анонсировал наземные операции против наркоторговцев в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп объявил о расширении операций против наркоторговцев в Латинской Америке, заявив о готовности действовать не только на море, но и на суше.

Выступая на митинге в Пенсильвании, он пояснил, что наземные операции являются более простыми и эффективными из-за более широкого распространения наркотрафика по континентальным маршрутам.

Трамп также сослался на успехи морских операций, утверждая, что уничтожение целей на море уже позволяет предотвращать до 25 тысяч смертей от передозировок ежегодно.

Ранее сообщалось, что Трамп публично назвал главу ФРС Пауэлла «тупицей».

