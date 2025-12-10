КПРФ предложила сократить рабочее время россиян до 6 часов в день

По словам авторов инициативы, цель проекта заключается в установлении «нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю».
Кроме того, в документе также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников. Так, продолжительность рабочего времени не более 24 часов в неделю предлагается закрепить за гражданами в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, за инвалидами I и II групп, женщинами, работающими в сельской местности, педагогическими работниками, а также работниками, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным.
Данные меры, подчёркивают депутаты, позволят увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, а также уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников. Помимо этого, отмечает РИА Новости, данная инициатива снизит уровень заболеваемости и сократит число больничных, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию, повлечёт повышение уровня дохода и даст возможность гражданам проводить освободившееся время с семьёй.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее призвал не ждать перехода на четырёхдневную рабочую неделю в стране на фоне дефицита кадров.
Основатель портала SuperJob Алексей Захаров также заявил, что Трудовой кодекс регламентирует любой формат работы, но при этом в нём никогда не будет прописана четырёхдневная рабочая неделя.