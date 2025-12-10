Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КПРФ предложила сократить рабочее время россиян до 6 часов в день

Депутаты от КПРФ внесут в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить рабочее время россиян до 6 часов в день.

Источник: Freepik

По словам авторов инициативы, цель проекта заключается в установлении «нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю».

Кроме того, в документе также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников. Так, продолжительность рабочего времени не более 24 часов в неделю предлагается закрепить за гражданами в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, за инвалидами I и II групп, женщинами, работающими в сельской местности, педагогическими работниками, а также работниками, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным.

Данные меры, подчёркивают депутаты, позволят увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, а также уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников. Помимо этого, отмечает РИА Новости, данная инициатива снизит уровень заболеваемости и сократит число больничных, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию, повлечёт повышение уровня дохода и даст возможность гражданам проводить освободившееся время с семьёй.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее призвал не ждать перехода на четырёхдневную рабочую неделю в стране на фоне дефицита кадров.

Основатель портала SuperJob Алексей Захаров также заявил, что Трудовой кодекс регламентирует любой формат работы, но при этом в нём никогда не будет прописана четырёхдневная рабочая неделя.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше