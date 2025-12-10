Ричмонд
Дмитриев заявил, что Трамп и его команда предотвратят третью мировую войну

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп и его администрация играют ключевую роль в предотвращении угрозы третьей мировой войны. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев отметил, что Трамп ясно обозначил более сильную переговорную позицию России по сравнению с Украиной в вопросах урегулирования текущего конфликта. По убеждению российского представителя, именно благодаря американскому лидеру и его команде удастся не допустить глобального военного противостояния.

«Трамп ясно дал понять, что у России более сильная переговорная позиция, чем у Украины, для урегулирования конфликта. И это правда, что третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде», — написал российский дипломат.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп замечает попытки сорвать урегулирование конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал пост Трампа в Truth Social с подписью «Бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп отстраняет их от сделки по Украине» о реакции европейских стран на вмешательство президента США в переговоры по Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

