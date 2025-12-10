Ричмонд
Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в провале переговоров

Согласно информации телеканала CNN, среди европейских чиновников нарастает опасение, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу и Украину в срыве мирного соглашения по украинскому конфликту.

Источники канала сообщают, что Трамп теряет терпение из-за отсутствия прогресса в переговорах и способен в итоге выйти из них, возложив ответственность за провал на киевские и европейские власти.

Анонимный представитель американской администрации также сообщил CNN, что Украина продолжает терять стратегические позиции на восточном фронте из-за значительных боевых потерь и ограниченных возможностей обороны.

Ранее Трамп анонсировал наземные операции против наркоторговцев в Латинской Америке.

