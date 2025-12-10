Залужный приготовился: эксперт оценил шансы генерала ВСУ сменить Зеленского

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный попал в рейтинг кандидатов на пост президента страны, но в рамках урегулирования конфликта «военный» кандидат не будет иметь успех, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Напомним, Трамп заявил, что пришло время провести на Украине президентские выборы. Американский лидер отметил, что сейчас власть на Украине использует боевые действия, чтобы не проводить выборы. Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право сделать выбор.
Килинкаров отметил, что таким образом Трамп предупредил Зеленского о том, что его могут исключить из переговорного процесса, если он не будет сговорчивым.
«О кандидатах на выборы президента Украины говорить рано. Нам известны “военные” кандидаты, но в условиях урегулирования конфликта это будут совершенно другие кандидаты — так называемые кандидаты мира. Там будут и другие люди, и другие рейтинги. Условно, сейчас у Залужного рейтинг 20%, но в случае урегулирования конфликта встанет вопрос: а после боевых действий нам нужен будет президент-военный?» — отметил эксперт.
По словам экс-нардепа, слова Трампа являются прямым посылом Зеленскому о том, что США ставят под сомнение его легитимность.
Ранее экс-главком ВСУ Залужный намекнул, что может вернуться на Украину.