Захарова хочет отправить книгу о русофобии главе МИД Финляндии Валтонен

Российский дипломат вспомнила о фактах агрессии Финляндии против СССР: первые финские войска вошли на территорию России ещё в марте 1918 года, а союз беломорских карелов проводил среди местного населения антисоветскую пропаганду, чтобы добиться создания марионеточного Северо-Карельского государства под контролем Хельсинки. После Тартусского мирного договора 1920 года в 1921 году Финляндия вновь вошла на советскую территорию без объявления войны. Только в 1922 году были утверждены новые границы.