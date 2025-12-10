Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова хочет отправить книгу о русофобии главе МИД Финляндии Валтонен

Мария Захарова прокомментировала слова финского министра Элины Валтонен.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова финского министра Элины Валтонен, которая утверждала, что за последние сто лет ни одна из соседних с Россией стран на неё не нападала, в то время как Россия якобы вторгалась на территории 19 соседних государств. В ответ Захарова намерена подарить Валтонен книгу, переведённую на финский язык, посвящённую русофобии в Финляндии.

По мнению Захаровой, заявление финского министра может объясняться либо влиянием немецкого образования и наличием иностранных агентов в финском правительстве, либо ослаблением демократических институтов и приходом к власти некомпетентных лиц. Она также обратила внимание на биографию Валтонен, напомнив, что та в детстве жила в Германии и училась в немецкой школе в Хельсинки.

Российский дипломат вспомнила о фактах агрессии Финляндии против СССР: первые финские войска вошли на территорию России ещё в марте 1918 года, а союз беломорских карелов проводил среди местного населения антисоветскую пропаганду, чтобы добиться создания марионеточного Северо-Карельского государства под контролем Хельсинки. После Тартусского мирного договора 1920 года в 1921 году Финляндия вновь вошла на советскую территорию без объявления войны. Только в 1922 году были утверждены новые границы.

Таким образом, по словам Захаровой, до начала советско-финской войны 1939−1940 годов Финляндия дважды без объявления войны нападала на Советскую Россию и пыталась отторгнуть приграничные земли.

В завершение она сообщила, что Россия намерена передать Валтонен российское издание «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии» в финском переводе.

Ранее Мария Захарова иронично ответила на идею главы Латвии разобрать железную дорогу в РФ. Президент страны Эдгарс Ринкевичс заявлял, что до конца 2025 года будет проанализирован возможный демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе с Россией. Одновременно с этим Латвия будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией. По словам российского дипломата, «шпалы нужны им для топки».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше