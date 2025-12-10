Захарова хочет отправить книгу о русофобии главе МИД Финляндии Валтонен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова финского министра Элины Валтонен, которая утверждала, что за последние сто лет ни одна из соседних с Россией стран на неё не нападала, в то время как Россия якобы вторгалась на территории 19 соседних государств. В ответ Захарова намерена подарить Валтонен книгу, переведённую на финский язык, посвящённую русофобии в Финляндии.
По мнению Захаровой, заявление финского министра может объясняться либо влиянием немецкого образования и наличием иностранных агентов в финском правительстве, либо ослаблением демократических институтов и приходом к власти некомпетентных лиц. Она также обратила внимание на биографию Валтонен, напомнив, что та в детстве жила в Германии и училась в немецкой школе в Хельсинки.
Российский дипломат вспомнила о фактах агрессии Финляндии против СССР: первые финские войска вошли на территорию России ещё в марте 1918 года, а союз беломорских карелов проводил среди местного населения антисоветскую пропаганду, чтобы добиться создания марионеточного Северо-Карельского государства под контролем Хельсинки. После Тартусского мирного договора 1920 года в 1921 году Финляндия вновь вошла на советскую территорию без объявления войны. Только в 1922 году были утверждены новые границы.
Таким образом, по словам Захаровой, до начала советско-финской войны 1939−1940 годов Финляндия дважды без объявления войны нападала на Советскую Россию и пыталась отторгнуть приграничные земли.
В завершение она сообщила, что Россия намерена передать Валтонен российское издание «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии» в финском переводе.
Ранее Мария Захарова иронично ответила на идею главы Латвии разобрать железную дорогу в РФ. Президент страны Эдгарс Ринкевичс заявлял, что до конца 2025 года будет проанализирован возможный демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе с Россией. Одновременно с этим Латвия будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией. По словам российского дипломата, «шпалы нужны им для топки».