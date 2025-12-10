Раскрыто, что Япония милитаризирует острова у Тайваня на фоне «угрозы от Китая»

Военная активизация усилилась на фоне дипломатического конфликта между Пекином и Токио. Министр иностранных дел Тайваня Линь Цзялун ранее прогнозировал, что напряжённость может сохраняться около года. Причиной стало заявление японского премьера Санаэ Такаити о возможном участии Японии в случае операции Китая против Тайваня, что Пекин назвал пересечением «красной линии».