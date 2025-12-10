Ричмонд
Раскрыто, что Япония милитаризирует острова у Тайваня на фоне «угрозы от Китая»

Токио ускоренно размещает вооружения и дополнительные силы на архипелаге Рюкю, расположенном неподалёку от Тайваня.

Токио ускоренно размещает вооружения и дополнительные силы на архипелаге Рюкю, расположенном неподалёку от Тайваня. Агентство Bloomberg сообщило, что Япония наращивает оборонные мощности на островах на фоне обострения отношений с Китаем.

По данным агентства, на Рюкю уже разворачиваются ракетные батареи, радиолокационные комплексы и склады боеприпасов. Ведётся переброска истребителей F-35 и дальнобойных ракет. Укрепляется и амфибийная бригада быстрого развертывания — часть сил, предназначенных для отражения возможных угроз на юго-западных рубежах.

Вопросы у местных жителей нарастают. Около 1,5 тыс. человек на острове Йонагуни, расположенном в 110 км от Тайваня, обратились к властям с просьбой объяснить планы дальнейшей милитаризации. Представители Минобороны Японии уверяют население, что размещение войск и систем, включая средства радиоэлектронной борьбы, необходимо для безопасности.

Военная активизация усилилась на фоне дипломатического конфликта между Пекином и Токио. Министр иностранных дел Тайваня Линь Цзялун ранее прогнозировал, что напряжённость может сохраняться около года. Причиной стало заявление японского премьера Санаэ Такаити о возможном участии Японии в случае операции Китая против Тайваня, что Пекин назвал пересечением «красной линии».

Реакция в регионе последовала незамедлительно: Китай направил корабль радиоэлектронной разведки к подходам японской оборонной зоны у Кагосимы. Российская сторона также высказалась: Мария Захарова раскритиковала заявления Токио, назвав их провокационными и противоречащими собственным конституционным принципам Японии.

Усиление японского присутствия на Рюкю становится частью более масштабного военного разворота Токио на фоне риска конфликта вокруг Тайваня и растущего напряжения в Восточной Азии.

