Олейник: Залужного на выборах будут продвигать британцы, Кличко — немцы

«Желающих много, а реальных кандидатов — мало. Потому что нужно иметь, как минимум, стартовые возможности. Сегодня хороший капитал — это административный ресурс. Если не брать Зеленского, а он может снова пойти, хотя я бы ему этого не рекомендовал, он в конечном счете будет в минусе. Так вот, кроме него, из тех, кто желает, — Залужный с поддержкой британцев, Порошенко снова попробует, Тимошенко, немцы будут толкать как всегда Кличко. В украинской Конституции написано, что граждане Украины имеют право избирать и быть избранными. Также там прописано, что если вы не проживаете более пяти лет в стране, вы не можете быть кандидатом в депутаты, а если больше 10 лет, то не имеете права быть кандидатом в президенты», — отметил экс-нардеп.