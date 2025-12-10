Олейник: Залужного на выборах будут продвигать британцы, Кличко — немцы

В случае проведения выборов президента Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного поддержит Великобритания, а мэра Киева Виталия Кличко — Германия, при этом обычные украинцы вряд ли поддержат одного из этих кандидатов, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Напомним, Трамп заявил, что пришло время провести на Украине президентские выборы. Американский лидер отметил, что сейчас власть на Украине использует боевые действия, чтобы не проводить выборы. Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право сделать выбор.
Среди возможных кандидатов Олейник назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко*, экс-премьера страны Юлию Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко и экс-главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Великобритании Валерия Залужного.
«Желающих много, а реальных кандидатов — мало. Потому что нужно иметь, как минимум, стартовые возможности. Сегодня хороший капитал — это административный ресурс. Если не брать Зеленского, а он может снова пойти, хотя я бы ему этого не рекомендовал, он в конечном счете будет в минусе. Так вот, кроме него, из тех, кто желает, — Залужный с поддержкой британцев, Порошенко снова попробует, Тимошенко, немцы будут толкать как всегда Кличко. В украинской Конституции написано, что граждане Украины имеют право избирать и быть избранными. Также там прописано, что если вы не проживаете более пяти лет в стране, вы не можете быть кандидатом в депутаты, а если больше 10 лет, то не имеете права быть кандидатом в президенты», — отметил экс-нардеп.
Олейник пояснил, что многие достойные кандидаты даже не сами выехали из страны, а их «вытолкали».
«Все, кто выехал из Украины, не потому что хотели, а потому что вытолкали, не могут быть кандидатами. Это не выборы, это фарс», — отметил он.
Ранее экс-нардеп Килинкаров сообщил, что заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине является серьезным сигналом Владимиру Зеленскому.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.