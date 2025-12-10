Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Европе грозит уничтожение

Трамп заявил, что Европа сталкивается с серьёзными проблемами, вызванными «неудачной иммиграционной политикой».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во вторник подверг резкой критике миграционную и энергетическую стратегию европейских государств, заявив, что подобный курс ставит под угрозу будущее всего региона.

Выступая перед сторонниками в Маунт-Поконо (штат Пенсильвания), он отметил, что, по его мнению, Европа сталкивается с серьёзными проблемами, вызванными «неудачной иммиграционной политикой», которая, как утверждает Трамп, оказывает разрушительное влияние на континент.

Политик подчеркнул, что его заявление следует рассматривать как «бесплатный совет» европейским лидерам. По его словам, именно миграционная и энергетическая политика способны привести Европу к крайне негативным последствиям.

Ранее Трамп заявлял, что европейским странам следует проявлять особую осторожность, поскольку, по его мнению, Европа развивается в крайне неблагоприятном направлении.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше