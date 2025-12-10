Трамп: Европе грозит уничтожение

Президент США Дональд Трамп во вторник подверг резкой критике миграционную и энергетическую стратегию европейских государств, заявив, что подобный курс ставит под угрозу будущее всего региона.
Выступая перед сторонниками в Маунт-Поконо (штат Пенсильвания), он отметил, что, по его мнению, Европа сталкивается с серьёзными проблемами, вызванными «неудачной иммиграционной политикой», которая, как утверждает Трамп, оказывает разрушительное влияние на континент.
Политик подчеркнул, что его заявление следует рассматривать как «бесплатный совет» европейским лидерам. По его словам, именно миграционная и энергетическая политика способны привести Европу к крайне негативным последствиям.
Ранее Трамп заявлял, что европейским странам следует проявлять особую осторожность, поскольку, по его мнению, Европа развивается в крайне неблагоприятном направлении.