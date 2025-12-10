Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что текущая миграционная политика может уничтожить Европу

Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями своей миграционной и энергетической политики. Такой точкой зрения поделился американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Пенсильвании.

Источник: Life.ru

Республиканец отметил, что руководству ЕС следует проявлять максимальную осторожность, поскольку именно эти два фактора способны подорвать стабильность и благополучие региона. Трамп не впервые выступает с критикой в адрес Брюсселя: ранее он уже заявлял о влиянии массовой миграции на облик таких столиц, как Париж и Лондон, утверждая, что города изменились до неузнаваемости.

Ранее Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении миграционной политики, приостановив на неопределённый срок въезд в страну граждан из государств третьего мира. Также политик пообещал отменить выданные при экс-президенте США Джо Байдене разрешения на въезд, лишить гражданства мигрантов, «подрывающих внутренний порядок», и депортировать иностранцев, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше