Трамп заявил, что текущая миграционная политика может уничтожить Европу

Республиканец отметил, что руководству ЕС следует проявлять максимальную осторожность, поскольку именно эти два фактора способны подорвать стабильность и благополучие региона. Трамп не впервые выступает с критикой в адрес Брюсселя: ранее он уже заявлял о влиянии массовой миграции на облик таких столиц, как Париж и Лондон, утверждая, что города изменились до неузнаваемости.