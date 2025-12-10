Повстанцы захватили Увиру на востоке ДРК, более 200 тысяч человек покинули дома

А ранее власти ДРК и Руанды заключили в США договор, направленный на прекращение многолетнего конфликта. «Вашингтонские соглашения» подписали президенты Феликс Чисекеди и Поль Кагаме, при этом посредническую роль исполнил президент США Дональд Трамп. Эксперты предупреждали, что достигнутые договорённости не гарантируют немедленного прекращения конфликтных действий, но могут создать условия для постепенной стабилизации двусторонних отношений.