Нарушение устава и исключения: два курганских политика стали «персонами нон грата» внутри КПРФ

В Курганской области это не первые внутренние конфликты КПРФ. Ранее одно из самых активных отделений КПРФ в Притобольном округе лишилось ресурсов. Секретарь отделения Татьяна Кузьмина якобы получила выговор от руководства, а у местного штаба забрали служебный автомобиль. Также конфликты случались и в областном комитете партии. Например, в курганском отделении КПРФ последнего возможного конкурента лидера регионального отделения Виктора Зырянова — депутата облдумы Сергея Федотова — последовательно вывели из руководящих органов партии. Сначала он лишился поста в городском отделении, а после и статуса в обкоме, рассказали источники.