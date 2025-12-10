Трамп вновь оскорбил своего предшественника Байдена

Президент США Дональд Трамп снова нелестно высказался о своём предшественнике Джо Байдене. Это произошло на митинге в штате Пенсильвания, где собрались сторонники действующего американского лидера.
Трамп вначале предложил собравшимся проголосовать за то, какой нелицеприятный эпитет он должен впредь использовать, говоря о Байдене — «продажный» или «сонный».
«Обычно выигрывает продажный Джо, я удивлен. Для меня он сонный сукин сын, который разрушил нашу страну», — сказал Трамп после того, как собравшиеся высказали своё мнение.
Накануне Дональд Трамп, который постоянно называет своего предшественника на посту президента США сонным, на заседании сам боролся со сном, и это не в первый раз.
Напомним, Трамп оскорбил журналистку во время круглого стола в Белом доме, назвав её отвратительной и ужасной после вопроса об ударах по судам в Карибском море. Также в общении с представителями прессы Трамп ранее использовал слова «свинка» и «глупый человек».
Ранее Трамп назвал упрямым волом главу ФРС Джерома Пауэлла.