Трамп вновь оскорбил своего предшественника Байдена

Трамп назвал Байдена продажным и сонным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп снова нелестно высказался о своём предшественнике Джо Байдене. Это произошло на митинге в штате Пенсильвания, где собрались сторонники действующего американского лидера.

Трамп вначале предложил собравшимся проголосовать за то, какой нелицеприятный эпитет он должен впредь использовать, говоря о Байдене — «продажный» или «сонный».

«Обычно выигрывает продажный Джо, я удивлен. Для меня он сонный сукин сын, который разрушил нашу страну», — сказал Трамп после того, как собравшиеся высказали своё мнение.

Накануне Дональд Трамп, который постоянно называет своего предшественника на посту президента США сонным, на заседании сам боролся со сном, и это не в первый раз.

Напомним, Трамп оскорбил журналистку во время круглого стола в Белом доме, назвав её отвратительной и ужасной после вопроса об ударах по судам в Карибском море. Также в общении с представителями прессы Трамп ранее использовал слова «свинка» и «глупый человек».

Ранее Трамп назвал упрямым волом главу ФРС Джерома Пауэлла.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше