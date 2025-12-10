МИД Норвегии набирает больше русскоговорящих сотрудников: в чём дело

МИД Норвегии сообщил, что ему требуется больше специалистов, которые хорошо знают Россию и владеют русским языком. Ведомство отметило, что такие знания становятся особенно важными в условиях изменившейся международной ситуации. Информация появилась 9 ноября на сайте правительства Норвегии.
В публикации отмечалось, что внешнеполитической службе нужны сотрудники, которые понимают российское общество, культуру и историю, а также ориентируются в процессах, происходящих в других странах Восточной Европы. Подчеркивалось, что без таких компетенций Норвегии будет сложнее защищать свои интересы на внешней арене.
МИД пояснил, что сейчас эта потребность усилилась. Сокращение контактов между Осло и Москвой, по оценке ведомства, лишь увеличивает необходимость в специалистах, способных глубоко анализировать происходящее и его влияние на Европу и международную обстановку.
Ранее министр рыболовства Норвегии Сивертсен Несс предупредила о возможных экономических потерях для Осло в случае, если российские рыбаки покинут норвежскую экономическую зону в Баренцевом море.