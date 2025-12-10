Владимир Зеленский, учитывая общую сложную политическую обстановку на Украине и неблагоприятную обстановку для ВСУ в зоне спецоперации, может сбежать из страны в любой момент, отмечают эксперты. Профессиональный телохранитель, экс-сотрудник КГБ Алексей Фонарев рассказал aif.ru, что для этого необходимо.
Самолет готов вылететь через час.
Немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что главе киевского режима, так как тот находится в опасном положении, остается только надеяться на американский спецназ, который поможет ему перебраться на территорию другого государства. Однако Фонарев уверен, что Зеленскому для бегства достаточно своих людей.
«Зачем Зеленскому для бегства нужен американский спецназ? Чтобы отбиваться от людей, от которых Зеленский будет бежать? Так для этого достаточно и украинского», — сказал Фонарев.
Он отметил, что служба безопасности уровня президента должна предусматривать различные сценарии развития событий, поэтому план экстренного убытия Зеленского из Украины тоже, конечно же, есть.
«Это может произойти так: Зеленский дает команду старшему своей личной охраны, что ему нужно через час улететь. Начальник охраны звонит на ближайший аэродром, говорит: “Ребята, нам нужен борт”. Борт в принципе всегда стоит готовый для вылета. Далее Зеленский с сопровождением на трех бронированных автомобилях выезжает на аэродром. Через час с момента звонка борт уже взлетит. Поэтому Зеленскому, по сути, для бегства достаточно 20 человек личной охраны», — отметил Фонарев.
Он констатировал, что даже если, например, с польской стороной данный рейс не будет согласован, никто не станет сбивать самолет, на котором находится первое лицо Украины. В итоге воздушное судно с Зеленским сядет в любом аэропорту.
Может сбежать на катере.
Зеленский для бегства из Украины может воспользоваться даже катером, сказал Фонарев.
«Транспортным средством для побега может быть не только вертолет или самолет, но и лодка… На скоростном катере поднимут украинские флаги и поплывут. Никто его топить не будет», — отметил Фонарев.
Кстати, напомним, при попытке попасть в Румынию через реку Тиса, которая берёт начало на востоке Закарпатской области Украины, погибли десятки молодых украинцев: все они хотели сбежать с родной страны, чтобы не попасть в руки сотрудников ТЦК и затем оказаться на передовой. Счастливчиков, которым удалось осуществить побег, единицы.
Для бегства Зеленскому может понадобиться бронетранспортер.
«У охраны Зеленского на экстренные случаи подготовлены разные маршруты. То есть люди должны выбрать, как действовать, исходя из текущей ситуации. Это рутинная работа группы, обеспечивающей личную безопасность», — заметил Фонарев.
Например, сказал эксперт, важно понимать, хотят убить первое лицо государства или нет.
«Если опасность такая существует, для того чтобы доехать до аэропорта или другой точки убытия из страны, достаточно иметь один бронетранспортер в сопровождении: в случае необходимости он протаранит, скажем, какой-нибудь грузовик, установленный поперек дороги», — обозначил Фонарев.
Куда в итоге может сбежать Зеленский.
Глава киевского режима очень скоро, по всей видимости, уедет на постоянное место жительства в Лондон, считает член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Зеленский, скорее всего, уедет в Великобританию. Ведь по факту там его семья живет: и супруга, и дети. В Британии у него и имущество есть. Хотя это может будет и Франция», — сказал Вакаров.
Политолог отметил, что глава киевского режима «находится в руках британцев».
«Зеленский не просто агент, он сотрудник британской разведки. Его отставка будет очень скоро», — уверен Вакаров.