БТР, катер, самолет: эксперты рассказали, как Зеленский сбежит из Украины

«Это может произойти так: Зеленский дает команду старшему своей личной охраны, что ему нужно через час улететь. Начальник охраны звонит на ближайший аэродром, говорит: “Ребята, нам нужен борт”. Борт в принципе всегда стоит готовый для вылета. Далее Зеленский с сопровождением на трех бронированных автомобилях выезжает на аэродром. Через час с момента звонка борт уже взлетит. Поэтому Зеленскому, по сути, для бегства достаточно 20 человек личной охраны», — отметил Фонарев.