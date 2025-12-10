Стало известно, как Зеленский намерен использовать замороженные активы РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, на какие цели Киев направит замороженные российские активы, если ЕС и другие партнёры примут решение о их передаче. Его слова приводят украинские СМИ.
По словам Зеленского, всё зависит от хода конфликта. Если боевые действия завершатся, средства направят на восстановление инфраструктуры и экономики. В случае продолжения противостояния активы будут использованы на нужды ВСУ. Президент подчеркнул, что «Украине нужны деньги» и что альтернатив у Киева в этом вопросе нет.
Он признал, что часть европейских лидеров относится к механизму репарационного кредита скептически, однако, как утверждает Зеленский, Европа всё равно будет вынуждена сохранять объёмы поддержки. Если схема с активами не будет одобрена, ЕС станет искать другой формат финансирования в тех же масштабах.
Тем временем финансовые риски обсуждают и в Европе. Глава департамента рисков Euroclear Гийом Элие заявил, что конфискация российских активов может лишить клиентов депозитария до €16 млрд и подорвать доверие международных инвесторов. По его словам, предложенные Еврокомиссией гарантии не снимают ключевых опасений: изъятие средств Центробанка РФ покажет рынкам, что Европа становится менее надёжным местом для вложений.
Читайте также: Стало известно, что Евгений Стеблов не понял мотивов отъезда Пугачёвой из России.