Стало известно, как Зеленский намерен использовать замороженные активы РФ

По словам Зеленского, всё зависит от хода конфликта. Если боевые действия завершатся, средства направят на восстановление инфраструктуры и экономики. В случае продолжения противостояния активы будут использованы на нужды ВСУ. Президент подчеркнул, что «Украине нужны деньги» и что альтернатив у Киева в этом вопросе нет.