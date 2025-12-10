Олейник: Зеленский проиграет на выборах президента Украины и сядет в тюрьму

Владимир Зеленский боится проводить выборы президента на Украине, потому что знает, что проиграет на них и сядет с тюрьму, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Напомним, Трамп заявил, что пришло время провести на Украине президентские выборы. Американский лидер отметил, что сейчас власть на Украине использует боевые действия, чтобы не проводить выборы. Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право сделать выбор.
Олейник отметил, что судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет для Зеленского «большим счастьем».
«Зеленский в случае участия в выборах президента Украины уйдет в минус. Трамп после ссоры в Овальном кабинете сказал, что у Зеленского рейтинг 4%, а Зеленский свой опрос запустил и заявил, что реальная цифра якобы 73%. Ну раз 73%, значит тебе нечего бояться, иди на выборы, выиграешь, если будет на это воля народа. Но Зеленский не хочет выборов, потому что понимает, что проиграет, а дальше к прокурору… И судьба, как у Саакашвили, будет для него за счастье», — отметил политик.
По словам Олейника, положение Зеленского является неустойчивым со всех сторон, поскольку при отказе от выборов его единственным выходом является подписание мирного соглашения с Россией.
Ранее экс-нардеп Килинкаров сообщил, что призывом к выборам Трамп показал, что может исключить Зеленского из переговорного процесса, если он не будет сговорчивым.