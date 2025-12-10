Олейник: Зеленский проиграет на выборах президента Украины и сядет в тюрьму

«Зеленский в случае участия в выборах президента Украины уйдет в минус. Трамп после ссоры в Овальном кабинете сказал, что у Зеленского рейтинг 4%, а Зеленский свой опрос запустил и заявил, что реальная цифра якобы 73%. Ну раз 73%, значит тебе нечего бояться, иди на выборы, выиграешь, если будет на это воля народа. Но Зеленский не хочет выборов, потому что понимает, что проиграет, а дальше к прокурору… И судьба, как у Саакашвили, будет для него за счастье», — отметил политик.