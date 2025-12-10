Дмитрий Демешин поздравил Андрея Иванаева с присвоением звания Героя РФ

От имени всех жителей Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин поздравил командующего войсками ВВО, командующего группировкой «Восток» в зоне специальной военной операции гвардии генерал-полковника Андрея Иванаева с присвоением звания Героя Российской Федерации, сообщает его телеграм-канал.
«Уважаемый Андрей Сергеевич, мы все уже смотрели кадры, как Президент России Владимир Владимирович Путин вручает вам высшую государственную награду. Знаем, что Вы видите большую заслугу в ней наших ребят, сражающихся за мир без неонацизма, и особенно гордимся такой Вашей позицией», — отметил губернатор.
Он добавил: «Искренне считаю Ваше награждение закономерным признанием исключительных заслуг перед Отечеством и народом, полководческого таланта и самоотверженного служения делу защиты национальных интересов Отечества в ходе СВО».
«Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений во славу великой России! Победа будет за нами!» — завершил поздравление Дмитрий Демешин.