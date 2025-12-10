Ричмонд
В Кремле раскрыли, ездит ли Путин по Москве за рулем без кортежей

Песков: Путин может и сам сесть за руль, передвигаясь по городу не в кортеже.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин не всегда передвигается по городу в кортеже. Иногда даже сам сидит за рулем. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, садится ли глава государства сам за руль в такие моменты или же просто едет в машине, для которой не перекрывается движение.

«По-разному», — отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, о том, что президент России не всегда передвигается по Москве «с мигалками и сигналами», а иногда передвигается «по-тихому», без кортежей, он сам рассказал на заседании Совета по правам человека, которое состоялось 9 декабря.

Путин отметил, что в такие моменты тоже, как и другие горожане, видит, сколько проблем создают курьеры на электросамокатах.

