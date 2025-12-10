В Кремле раскрыли, ездит ли Путин по Москве за рулем без кортежей

Президент России Владимир Путин не всегда передвигается по городу в кортеже. Иногда даже сам сидит за рулем. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, садится ли глава государства сам за руль в такие моменты или же просто едет в машине, для которой не перекрывается движение.
«По-разному», — отметил пресс-секретарь Путина.
Напомним, о том, что президент России не всегда передвигается по Москве «с мигалками и сигналами», а иногда передвигается «по-тихому», без кортежей, он сам рассказал на заседании Совета по правам человека, которое состоялось 9 декабря.
Путин отметил, что в такие моменты тоже, как и другие горожане, видит, сколько проблем создают курьеры на электросамокатах.