Михаил Котюков принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

Комментируя заседание, Михаил Котюков отметил: «Главный вопрос — демография. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что это один из основных национальных вызовов, и все наши действия должны позитивно влиять на демографическое развитие. В крае мы уделяем большое внимание поддержке семей. Развиваем инфраструктуру, в которой нуждаются родители и дети, приводим в порядок школы и больницы, строим новые соцобъекты, оказываем меры поддержки, создаем комфортную среду, благоустраивая территории. Ежегодно Красноярский край становится федеральной площадкой для обсуждения новых инициатив по повышению рождаемости и сохранению активного долголетия — этому посвящен наш демографический форум».