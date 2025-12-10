Михаил Котюков принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

На встрече подвели итоги первого года реализации 19 новых национальных проектов и обсудили структурные изменения в экономике до 2030 года. Особое внимание глава государства уделил преодолению демографических проблем и укреплению технологического суверенитета страны.
В ходе своего выступления Владимир Путин обозначил несколько ключевых задач для регионов и Правительства страны. Это, прежде всего, повышение рождаемости, создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, рост потребления отечественных товаров, развитие прозрачной конкурентной деловой среды, создание условий для выхода экономики России на темпы роста не ниже среднемировых.
Особое внимание во время своего выступления Президент уделил обсуждению национальных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета России. Сегодня в рамках технологического лидерства в стране действуют 8 нацпроектов, в следующем году стартует еще один — «Биоэкономика». Их реализацию Владимир Путин назвал общенациональной задачей. Напомним, что работу по формированию и координации проектов в сфере технологического лидерства ведет профильная комиссия Госсовета РФ, возглавляет которую Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Комментируя заседание, Михаил Котюков отметил: «Главный вопрос — демография. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что это один из основных национальных вызовов, и все наши действия должны позитивно влиять на демографическое развитие. В крае мы уделяем большое внимание поддержке семей. Развиваем инфраструктуру, в которой нуждаются родители и дети, приводим в порядок школы и больницы, строим новые соцобъекты, оказываем меры поддержки, создаем комфортную среду, благоустраивая территории. Ежегодно Красноярский край становится федеральной площадкой для обсуждения новых инициатив по повышению рождаемости и сохранению активного долголетия — этому посвящен наш демографический форум».
Что касается задач, которые стоят перед национальными проектами технологического лидерства, Михаил Котюков подчеркнул, что комиссия Госсовета подготовила предложения, позволяющие набрать темп процессу создания отечественных оригинальных решений.
Красноярский край участвует в 13 национальных проектах, в рамках которых реализует 45 региональных проектов. Общий объем средств, предусмотренных на их исполнение в 2025 году составил 48,6 млрд рублей, 21,3 млрд — средства федерального бюджета. В числе выполненных работ — введение 1,2 млн кв.м жилья, благоустройство 115 общественных территорий и 72 дворов, закупка 175 автобусов, установка автоматизированных твердотопливных котлов в 1 132 частных домовладениях Красноярска и монтаж 530 современных отопительных систем — в домах минусинцев, обеспечение оборудованием медицинских организаций первичного звена здравоохранения, поставка беспилотных авиационных систем для предприятий края.