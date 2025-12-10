Страсти Макронов: из-за чего устроила истерику первая леди Франции Брижит

Скандал пошатнул и без того падающий рейтинг Макрона. Его супруга не в первый раз ведет себя неадекватно на публике, она даже нападала на мужа прилюдно. Эксперты связывают выходки первой леди Франции с плохим эмоциональным состоянием на фоне суда из-за пола Брижит Макрона и преследующих ее версий о том. что она родилась мужчиной.