Страсти Макронов: из-за чего устроила истерику первая леди Франции Брижит

Супруга президента Эммануэля Макрона, 72-летняя Брижит, использовала грубые нецензурные выражения в адрес активисток, выступающих против изнасилований. Фраза, сказанная якобы в поддержку комика Ари Абиттана, обернулась мощнейшей волной критики и поставила под вопрос само соответствие первой леди её высокому статусу.
Приватный разговор за кулисами парижского театра должен был остаться тайной. Но камера, случайно оставленная включенной, показала шокирующие подробности, которые всколыхнули всю Францию и вылились в громкий политический скандал.
Скандал на концерте.
Инцидент произошел после концерта комика Ари Абиттана, чьё выступление было прервано активистками. Напомним, против Абиттана ранее было заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании, которое после трёхлетнего расследования закрыли. Однако активистки, выступающие под лозунгом «Нет насилию!», в масках ворвались в зал, сорвав шоу. Брижит Макрон направилась за кулисы, чтобы поддержать артиста. Именно там, утешая испуганного комика, который пожаловался: «Мне страшно», она и произнесла роковые слова.
«Если эти мерзкие здесь, мы их вышвырнем. Это невероятно… бандиты в масках», — грубо выругалась первая леди.
Запись моментально утекла в сеть и взорвала социальные медиа. Пользователи, политические оппоненты и правозащитники обрушились на супругу президента с жёсткой критикой, обвиняя её в сексизме и поддержке культуры безнаказанности. Репутационный удар оказался настолько силён, что пресс-секретарю Брижит Макрон пришлось срочно выступать с официальными пояснениями.
«Этот диалог следует рассматривать только как критику радикальных методов, используемых теми, кто в масках сорвал выступление Ари Абиттана в субботу вечером, чтобы помешать артисту выступать. Брижит Макрон не одобряет эти радикальные методы», — заявил представитель первой леди. Однако эта попытка потушить пожар лишь подлила масла в огонь. Общественность сочла оправдания недостаточными, требуя не объяснений, а прямых извинений.
Брижит обвинили в сексизме.
Критике подвергли Брижит Макрон и высокопоставленные политики из разных лагерей. Член парламента Сара Легрейн, национальный секретарь партии «Зеленые» Марин Тонделье, социалистка Айда Хадизаде — все они единодушно осудили тон и лексику первой леди.
«Первая леди не должна так говорить», — подчеркнула Тонделье. Айда Хадизаде назвала поведение Брижит «недостойным и печальным», а представительница «Непокорной Франции» Орели Трувэ потребовала как минимум публичных извинений. Даже в стане правых Республиканцев прозвучали резкие оценки: пресс-секретарь партии Агнес Эврен признала слова Брижит «очень сексистскими».
Но самым мощным ответом стало рождение нового флешмоба. Издание Closer сообщило, что во Франции фактически запустили целое движение против Брижит Макрон. Значимая фигура французского движения MeToo Жюдит Годреше инициировала в соцсетях кампанию, в рамках которой тысячи женщин начали публично заявлять, что они тоже те самые «грязные» (более мягкая форма выражения, которое использовала Макрон). Оскорбление было мгновенно перехвачено и трансформировано в знамя солидарности и активизма. Хэштег, родившийся из оскорбительной фразы, стал вирусным, демонстрируя, как публичная фигура может потерять контроль.
Дни Макронов сочтены.
Эксперт по невербальному поведению Илья Анищенко, анализируя попавшее в сеть видео, дал своё объяснение эмоциям первой леди.
«На видео она чувствует власть. Говорит: “Мы их выгоним”, пальцем еще тычет. Чувствует свою силу, ей можно так делать, потому что она первая леди… Эта ситуация не вызывает у нее какого-либо напряжения», — отметил профайлер.
Он также связал повышенную агрессивность Брижит Макрон с общим напряжённым фоном: падающим рейтингом президента Макрона, недавними скандалами из-за ее пола и ощущением, что «дни ее мужа и ее как первой леди сочтены».
Редкий в последнее время выход Брижит Макрон в свет перерос в полноценный общественно-политический кризис. Во Франции задаются вопросами вседозволенности и соответствии первой леди Франции моральным требованиям её должности.
Скандал пошатнул и без того падающий рейтинг Макрона. Его супруга не в первый раз ведет себя неадекватно на публике, она даже нападала на мужа прилюдно. Эксперты связывают выходки первой леди Франции с плохим эмоциональным состоянием на фоне суда из-за пола Брижит Макрона и преследующих ее версий о том. что она родилась мужчиной.
Итогом этого скандала может стать не только испорченная репутация, но и серьёзный политический кризис во Франции.