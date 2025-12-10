Трамп заявил о готовности вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи

Это уже не первое столкновение между Таиландом и Камбоджей. В июле боевые действия между странами продолжались пять дней. Жертвами конфликта стали более 40 человек. В конце октября Дональд Трамп объявил, что Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение. Камбоджийские власти выдвинули президента США на Нобелевскую премию мира.