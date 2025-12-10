Трамп заявил о готовности вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вновь урегулировать вооружённый конфликт, вспыхнувший между Таиландом и Камбоджей.
Глава Белого дома подчеркнул, что недоволен новым обострением отношений. Он уточнил, что собирается провести телефонный разговор с лидерами Таиланда и Камбоджи. Трамп убеждён, что главы государств согласятся с его доводами.
«Я проведу телефонный разговор и положу конец войне между двумя очень могущественными странами — Таиландом и Камбоджей», — подчеркнул президент.
Напомним, вооружённый конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул 8 декабря. Таиландская армия заявила, что её военную базу атаковала камбоджийская сторона. В свою очередь, Камбоджа начала утверждать, что ВС Таиланда первыми открыли огонь.
После инцидента на границе таиландские военные подняли в небо истребители F-16. Также стало известно, что вооружённое противостояние охватило всю линию совместной границы, затронув пять регионов и сотни граждан с обеих сторон.
Это уже не первое столкновение между Таиландом и Камбоджей. В июле боевые действия между странами продолжались пять дней. Жертвами конфликта стали более 40 человек. В конце октября Дональд Трамп объявил, что Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение. Камбоджийские власти выдвинули президента США на Нобелевскую премию мира.